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السياحة تنظم ورشة عمل لتأهيل وتطوير قرية ذي عين التراثية بالباحة

السياحة تنظم ورشة عمل لتأهيل وتطوير قرية ذي عين التراثية بالباحة
http://almnatiq.net/?p=552734
المناطق-الباحة

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في مركز التراث العمراني بالتعاون مع فرع السياحة بالباحة ورشة عمل عن الدراسات التأهيلية والتطويرية لقرية ذي عين التراثية
واوضح مدير عام فرع هيئة السياحة بالباحة زاهر الشهري بان الورشة تناولت في المرحلة الاولى دراسة توثيق الوضع الراهن و التوثيق المرئي واعمال الرفع والتوثيق المساحي وصورة جوية للقرية ودراسة التوثيق المعماري وتقرير الملكيات والتوثيق الفوتوغرافي والمسح البصري والدراسات التاريخية والدراسة الاثرية وتقرير الوضع الراهن والدراسة الانشائية والدراسات البيئية وكذلك تناولت الورشة الدراسة الاستثمارية والاقتصادية والمرحلة الثانية الدراسات التأهيلية والتطويرية للموقع وتقديم أمثلة مشابهة ودراسات تأهيل وتطوير الموقع العام والمحيط المجاور مشيرا بان هذه الورشة تأتي ضمن الدراسات التأهيلية والتطويرية لكل من قري ذي عين التراثية وقرية رجال المع بعسير وحي الدرع بوسط دومة الجندل كما شكر ” مدير عام فرع هيئة السياحة بالباحة ” مدير عام مركز التراث العمراني وفريق العمل من المهندسين المسؤولين بالمركز على طرح مشروع الدراسات لتأهيل وتطوير القرية والبدأ في المرحلة الأولى وبإذن الله العمل مستمر للإنتهاء من مشروع التأهيل والتطوير مع الدعم لهذه القرى التراثية تحت برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالبعد الحضاري للمملكة وبمتابعة حثيثة من سمو رئيس الهيئة لمواقع التراث العمراني والاهتمام بها وجعلها إحدى الوجهات الهامة التي يزورها المواطن والسائح في كافة مناطق المملكة.

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