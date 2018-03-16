متطوعون يدفعون عربات ذوي الإعاقة داخل معرض الرياض الدولي للكتاب

المناطق : سليمان الدخيل

تقدم جمعية الإعاقة الحركية للكبار خدمات لذوي الإعاقة الحركية للفئة العمرية من سن 12 سنة فما فوق ، وفي حديث للمناطق قال مالك البديوي أحد منسوبي الجمعية بأن مشاركة الجمعية في معرض الرياض الدولي للكتاب هدفها التعريف بخدمات الجمعية والتي تتضمن الصيانة المتنقلة للعربات “الكراسي المتحركة” الخاصة بذوي الإعاقة الحركية وتأمين قطع الغيار إذا تطلب الأمر بالمجان.

واضاف نحن نمثل أول فريق تطوعي مصرح من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت كجمعية مختصة بالإعاقة تقدم خدمة التعاون لزوار المعرض من كبار السن وذوي الإعاقة ولدينا متطوعين من الجنسين لتقديم الخدمات لهم وتسهيل أمورهم لزيارة الأركان ودور النشر وتلبية إحتياجاتهم الأخرى.