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جمعية الإعاقة الحركية تقدم خدمات الصيانة للكراسي المتحركة

متطوعون يدفعون عربات ذوي الإعاقة داخل معرض الرياض الدولي للكتاب

متطوعون يدفعون عربات ذوي الإعاقة داخل معرض الرياض الدولي للكتاب
http://almnatiq.net/?p=552739
المناطق : سليمان الدخيل
تقدم جمعية الإعاقة الحركية للكبار خدمات لذوي الإعاقة الحركية للفئة العمرية من سن 12 سنة فما فوق ، وفي حديث للمناطق قال مالك البديوي أحد منسوبي الجمعية بأن مشاركة الجمعية في معرض الرياض الدولي للكتاب هدفها التعريف بخدمات الجمعية والتي تتضمن الصيانة المتنقلة للعربات “الكراسي المتحركة” الخاصة بذوي الإعاقة الحركية وتأمين قطع الغيار إذا تطلب الأمر بالمجان.
واضاف نحن نمثل أول فريق تطوعي مصرح من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت كجمعية مختصة بالإعاقة تقدم خدمة التعاون لزوار المعرض من كبار السن وذوي الإعاقة ولدينا متطوعين من الجنسين لتقديم الخدمات لهم وتسهيل أمورهم لزيارة  الأركان ودور النشر وتلبية إحتياجاتهم الأخرى.
كما أشار البديوي أن الجمعية منذ تأسيسها وحتى الآن ساهمت بزواج أكثر من 1180 عريس ونستعد خلال الشهر القادم لزف أكثر من 100عريس بتشريف من سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

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