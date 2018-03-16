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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 سلة غذائية للأيتام وذوي الشهداء في مدينة المكلا

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 سلة غذائية للأيتام وذوي الشهداء في مدينة المكلا
http://almnatiq.net/?p=552773
المناطق - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، سلالاً غذائية للأيتام وذوي الشهداء في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت, ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، حيث جرى توزيع 800 سلة غذائية تزن السلة الواحدة 74 كيلو جرامًا تكفي لستة أشخاص، يستفيد منها 4800 فرد ، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 49000 سلة غذائية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في جميع القطاعات الإنسانية لكافة المحافظات اليمنية دون استثناء.

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