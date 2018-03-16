هيئة جدة تطيح بشاب إبتز فتاة وقام بتهديدها

المناطق - عادل الزهراني

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة وشرطة المحافظة عن القبض على شاب قام بإبتزاز فتاة وتهديدها.

فقد تلقى مركز الاتصال الموحد (1909) التابع للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلاغاً من الفتاة، فتم استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشرطة التي تولت القبض على الشاب وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.