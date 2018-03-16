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بطولة شهداء الوطن تنطلق بالتكريم و تعادل النايف و الوطن
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المناطق - عادل الزهراني

برعاية مدير مكتب الهيئة الرياضية بالطائف الأستاذ عبدالله الزايدي إنطلقت مساء اليوم بطولة ( شهداء الواجب للفئات السنية ) على ملاعب النايف بالحوية .
إنطلاق البطولة شهد مباراة هادئه جمعت أكاديمية النايف و أكاديمية الوطن و انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين .
هذا و قد قامت اللجنة المنظمة للبطولة بقيادة الأستاذ ماجد العصيمي بين شوطي المباراة بتكريم أسر الشهداء و الجهات المشاركة في إنجاح هذه البطولة .
يذكر أن عدد من المؤسسات الحكومية و الأهلية شاركت في تكريم أسر الشهداء في بادره غير مستغربه من ابناء هذا الوطن .
هذا و يشارك في البطولة 33 فريق مقسمة على 4 فئات ( براعم ، ناشئين ، شباب ، أولمبي )

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