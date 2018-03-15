برنامج مبادرة اثراء التنمية بالشراكة مع مؤسسة سليمان  الراجحي الخيرية بحائل .

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نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل لقاء يندرج ضمن مبادرة “إثراء التنمية” لعام 2018م , بالشراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بحائل

ويمثل برنامج مبادرة اثراء التنمية احد برامج فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل التطويرية المقدمة لمركز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بحائل , ضمن البرامج مع الجهات في سبيل تعزيز العمل التنموي الاجتماعي واقيم اللقاء على مسرح النادي الأدبي في منطقة حائل , بحضور مدير مركز التنمية الأستاذ سعد الصعب ومسؤلي مؤسسة الراجحي الخيرية وجمع كبير من منسوبي الجمعيات الخيرية في منطقة حائل.

وفي مستهل اللقاء تحدث الأستاذ سعد الصعب في كلمة رحب خلالها بالحضور المبارك مثنيا علی هذا البرنامج ومبادرة اثراء التنمية مع مؤسسة الراجحي الخيرية ومكانتها الخيرية وشراكتها البارزة في مثل هذه المبادرات الايجابية .

وحث الصعب فيها منسوبي الجمعيات الخيرية على الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة لتقديم عمل متميز يستفيد منه المستهدفون من هذه الجمعيات.

ثم تحدث ضيوف اللقاء من مؤسسة الراجحي الخيرية بحائل عن مبادرة اثراء التنمية واليات الشراكة الناجحة بما ينسجم مع طبيعة المرحلة المقبلة متوافقة مع رؤية التحول الوطني 2030 ..

ثم تطرق اللقاء الی نقاش مفتوح حول التجارب والمبادرات وأبرز الحلول والتحديات التي من شانها تعزز من مفاهيم العمل التنموي الاجتماعي .

بعدها فتح باب المداخلات كما تم تكريم بعض الجهات المشاركة في اللقاء ..

فيما أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد أننا نعمل على ضخ كثير من البرامج مع الشركاء خلال الايام القريبة القادمة في مايخص التأهيل والتدريب والتطوير في جميع المجالات مقدماً شكره لمؤسسة سليمان الراجحي ممثله بمديرها فرعها بحائل د. طلال السيف على قبولهم فكرة فرع الوزارة لاثراء التنمية متطلعين الى مزيد من الدعم لمثل تلك البرامج النوعية المميزة بالمنطقة .