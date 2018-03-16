ولي العهد: نركز على دعم مصالح الفلسطينيين ودفع عملية السلام

وصف ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، العلاقات السعودية الأميركية بالتاريخية، حيث تعود لأكثر من 80 عاماً، واصفاً المملكة بأنها أقدم حليف للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك ضمن أول حديث أدلى به ولي العهد لبرنامج “60 دقيقة” على تلفزيون “سي بي اس CBS” الأميركيبمناسبة زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية، والتي ستستمر لعدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدداً من المسؤولين الأميركيين.

جانب من لقاء محمد بن سلمان من تلفزيون “سي بي اس” جانب من لقاء محمد بن سلمان من تلفزيون “سي بي اس”

وضمن مقتطفات من الحديث نشره موقع “سي بي اس نيوز CBS News”، ورداً على سؤال حول قرار الرئيس ترمب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وتأثيره على مسار عملية السلام، والتي يتولى ملفها صهر الرئيس ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، قال ولي العهد، إن المملكة تركز كل مجهوداتها لدفع عملية السلام للجميع.

وأضاف: “نحاول ألا نركز على أي شيء يمكن أن يخلق التوتر، فمن طبيعتي دائماً أن أكون إيجابياً، لذا أحاول أن أركز على الأشياء التي تدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصلحة الجميع”.

حديث ولي العهد مع تلفزيون “سي بي اس CBS”، وهو الأول الذي يجريه مسؤول سعودي مع تلفزيون أميركي، أجرته نورا دونيل، مراسلة برنامج “60 دقيقة”، خلال زيارتها للرياض مؤخراً، حيث التقت ولي العهد الذي وصفه موقع “سي بي اس نيوز CBS News” بأنه “أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط”.

وتطرق الحديث للعلاقات السعودية الأميركية ولحرب اليمن، وكذلك التوترات مع إيران.

ومن المقرر أن يُذاع حديث ولي العهد يوم 18 مارس، قبل يومين من لقائه الرئيس ترمب في واشنطن.