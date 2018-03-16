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الحكومة اليمنية تستهجن ما نشرته “رويترز” عن مفاوضات مع الحوثيين في المملكة

الحكومة اليمنية تستهجن ما نشرته “رويترز” عن مفاوضات مع الحوثيين في المملكة
http://almnatiq.net/?p=552794
المناطق - الرياض

استهجنت الحكومة اليمنية ما نشرته وكالة رويترز نقلا عما اسمته مسئول حكومي يمني من اخبار مضللة بشأن مفاوضات مع مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال وزير الاعلام معمر الارياني “من المؤسف ان تنحدر وكالة اعلامية مرموقة بحجم رويترز لتلفيق هذه الاكاذيب ونسبها إلى مصادر رسميه يمنيه”.. مطالبا الوكالة بسرعة الاعتذار عن هذا الخطأ الذي يسيء لمهنيتها وسمعتها ورصيدها الذي تراكم خلال سنوات.

وجدد الارياني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)  موقف الحكومة الثابت والراسخ والساعي لحقن الدماء ودعوة المليشيات الحوثية الإيرانية لانهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة.

وأكد ان ميليشيا الحوثي الانقلابية لا يعنيها مصلحة الوطن ولا معاناة المواطنين وأنها مجرد أداة ايرانية وأن الاحداث اثبتت أن قرار السلم والحرب ليس بيدها وانما بيد طهران.

وكان مسؤول في التحالف العربي نفى صحة الخبر وان السعودية لا تجري مع ميليشيات الحوثي اي مفاوضات، وان التحالف يؤكد دعمه لجهود الامم المتحدة للتوصل لحل سياسي بين الأطراف اليمنية بناء المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني و قرار مجلس الامن.

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