المطلقات.. أنين مكتوم من آلام الماضي وصرخات لا تغادر الجدران

المناطق.. إسلام داوود

على ساعة الجدار المعلقة قبالها، يصل المؤشر الأصغر للرقم 3، بقي من الدوام ساعة أخرى ثقيلة حتى الرابعة لا تدري كيف تقضيها، تلتقط هاتفها الخاص لتدخل على حسابها على تويتر، تكتب قليلا من الكلمات تبث من خلالها أشجانها، عسى أن تجد من أصدقاءها الافتراضيين من يشاركها آلام الماضي وساعتها المتبقية.

تمزج السيدة “هدى” في كلماتها بين تبرم من الساعة المتبقية والتي باتت أطول ساعة في يوم العمل بل واليوم بأسره، وفي نفس الوقت تتذكر تجربتها صعبة المراس مع الزواج والتي انتهت بطلاق بائن من “سجانها” بحسب وصفها.

دقائق قليلة تنقضي على نشر تغريدتها حتى تنهال عليها عشرات التعليقات من صديقاتها ممن مررن بتجربة الطلاق، أو من تنتظرن انقضاء ساعة الدوام الأخيرة.

لا تتذكر “هدى” آخر مرة لم تنتظر انقضاء الساعة الأخيرة من الدوام، قبل أن تهرع لحسابها الشخصي، لكن كل ما تتذكره أن ذلك الإحساس الدائم بالحزن ومحاولة الهروب منه لوسائل التواصل، بدأ منذ اليوم الذي حصلت فيه على ورقة طلاقها، حينها تحولت إلى امرأة ينظر إليها بنظرة دونية عن باقي النساء.

نفور

“تلك الورقة غيّرت حياتي”، تقول سيدة أخرى تدعى عائشة، وتضيف: “لم أكن أدرك أن الطلاق سيكون سبباً في نفور الناس مني، صديقاتي المتزوجات يرفضن الحديث معي لأن أزواجهن يخافون أن أكون قدوة لهن”.

الورقة التي قلبت حياة عائشة رأساً على عقب كانت سبباً في مرورها بحالة اكتئاب شديدة، “وهنا أخذتُ القرار أنا أحتاج علاجاً”، توضح عائشة التي بدأت منذ أشهر تتردد على إحدى العيادات النفسية في جدة، وتؤكد: “زوجي الذي حرمني السعادة خلال سنوات الزواج لن أسمح له بأن يحرمني إياها بعد الطلاق”.

اكتئاب

ليست وحدها عائشة، من ترتاد العيادات النفسية للعلاج من تجربة الطلاق، فقد وصلت نسبة المطلقات السعوديات حسب آخر إحصائيات سابقة، قرابة 23% ممن يرتدن العيادات النفسية.

وحسب الإحصائيات فإن 63% من المطلقات يعانين من النظرة الدونية في المجتمع السعودي، ما يجبرهن على اختيار الحلول لمواجهة تلك الضغوط والنفور الاجتماعي.

وتشير الدراسات إلى أن غالبية حالات الطلاق تحدث في السنوات الأولى من الزواج أو بعد مرور فترة قصيرة من عمر الزواج.

وعلى الرغم من الإحصائيات التي تشير إلى أنّ الرجل هو السبب غالباً، في كثير من حالات الطلاق، وأنّ المرأة لا تطلب الطلاق عادة سوى عند فقدان الأمل في الإصلاح، إلاّ أنّ نظرة المجتمع الشرقي إلى المطلّقة لا تزال سلبية وفيها قدحٌ كبير، وأصبحت محكومة بنظرة إجتماعية بعيدة عن عين الإنصاف، فبدلاً من كونها ضحية لعلاقة زوجية غير متكافئة توجه إليها أصابع الاتهام ودعاوى التقصير، على عكس الرجل المطلّق الذي يتمتع بصورة حسنة ويعد مقبولاً في المجتمع، فهذا الحكم الجائر يحرمها من فرصة اختيار شريك العمر مرة أخرى، ويضعها بأغلب الأحيان في دائرة الشكّ ومحل اتهام غير مبرر، على اعتبار أنّها ساهمت في انهيار بيتها وتشتيت أسرتها، وبالتالي فهي غير جديرةٌ بالثقة، ولا تستحق فرصةً أخرى!، متناسين الوضع الذي عايشته، والحياة التي قاستها، والظروف التي ساهمت في اتجاهها لأبغض الحلال عند الله -الطلاق-، ويتجاهلون أيضاً احتمال أن يكون الزوج هو من أوقع عليها اليمين من دون أيّ مبرر حقيقي.

ضغوط

بدوره يؤكد الإخصائي النفسي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، عاصم سرحان، أن بمجرد أن تفقد المرأة المطلقة مركزها الاجتماعي الذي ارتبط بها كزوجة، تبدأ معاناتها مع الشعور بإحساس العزلة كونها مطلقة”.

ويتابع “إضافة إلى الآثار السلبية التي اكتسبتها من تجربة الزواج الفاشلة، خاصة إذا كان الزوج يعاملها بشكل قاسٍ، كثير من النساء المطلقات يعانين من حالات الاكتئاب والإحباط من تجارب الزواج الفاشلة، وتزداد معاناة البعض منهن جراء نظرات الأهل القاسية التي تحملها مسؤولية اتخاذ قرار الطلاق”.

وبحسب سرحان فإن المطلقة تعاني ضغوطاً أخرى قد تكون أشد ضراوة من تلك العوامل النفسية الناجمة عن الطلاق بحد ذاتها، حيث ضجت الصحافة السعودية بالعديد من القصص المأسوية حيال الأوضاع المالية أو المعيشية السيئة التي تمر بها بعض المطلقات في السعودية، هن وأبناؤهن، لاسيما أولئك اللاتي لا يمتلكن دخلاً شهرياً يؤمن لهن سبل العيش الكريم.

ويختتم بقوله: “عندما تتعرض المطلقة لضائقة مالية، ويتعذر عيلها اللجوء إلى أقاربها أو ذويها لتحمّل مصاريف أبنائها، تزداد عليها الضغوط بشكل عنيف إلى درجة أن الكثير من المطلقات قد يجبرن على قبول زواج المسيار، كحل للمشاكل المالية التي تواجهها، ومن هذا المنطلق تطبق المرأة مبدأ الهروب إلى الأمام كحل لمشكلاتها الناجمة بسبب الطلاق في التجربة الأولى”.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، كشفت وزارة العدل أن محاكم السعودية سجلت خلال عام 2015 44839 حالة طلاق بنسبة 28% من إجمالي عقود الزواج التي سجلتها المحاكم خلال عام، والبالغ عددها 161067، ووفقاً للإحصائية فقد تصدرت منطقة الرياض تسجيل عدد حالات الطلاق، حيث سجلت 14540 حالة طلاق، بينما احتلت منطقة الباحة أقل المناطق في حالات الطلاق، حيث سجلت 440 حالة طلاق.

ويرى مختصون أنه للحد من ارتفاع الطلاق يجب تكثيف الدورات التأهيلية المتبعة حديثًا من جانب الجهات المختصة، ولتكن إلزامية مثلما تم فرض وإقرار الفحص ما قبل الزواج.