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آبل تعلّق إنتاج “آيفون 8 بلس”

آبل تعلّق إنتاج “آيفون 8 بلس”
http://almnatiq.net/?p=552828
المناطق - الرياض

ذكرت عدة مواقع ووسائل إعلام أن آبل علّقت إنتاج هواتف “iPhone 8 Plus” لمدة أسبوعين في معمل كونشان في الصين.

ووفقا لصحيفة Commercial Times، فإن “آبل طلبت من شركة Wistron تعليق إنتاج iPhone 8 Plus لمدة أسبوعين في معملها الواقع بكونشان في الصين، وذلك لأن الأخيرة استخدمت مكونات غير معتمدة لتجميع تلك الهواتف”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “Wistron قامت بفرض عقوبات وغرامات على عدد من موظفيها رفيعي المستوى في محاولة لاستعادة ثقة آبل، في الوقت الذي نفت فيه أن عملية إنتاج الهواتف المذكورة كانت قد علّقت لتوضيح الالتباسات”.

وتجدر الإشارة إلى أن Wistron تساهم بإنتاج 20% فقط من هواتف “iPhone 8 Plus”، فيما تتولى شركة “Foxconn” عملية إنتاج الـ 80% الباقية.

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