أمطار متفرقة على منطقة الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات القرى والمندق وبني حسن، والعقيق، والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، وبني ظبيان، والأمير مشاري، وشهبه، والثروة الوطنية، وبني عدوان، ونخال الوطني، والخلب, سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

وهطلت أيضاً أمطار متوسطة إلى خفيفة على أجزاء من محافظات بلجرشي, والمخواه, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .