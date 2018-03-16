احدث الأخبار

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 آبل تعلّق إنتاج “آيفون 8 بلس”
أبرز المواد
 مقتل إسرائيليين اثنين دهسا غرب جنين في الضفة الغربية
أبرز المواد
 100 يوم على قرار ترامب.. ومواجهات في الشارع الفلسطيني
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعات تنموية في أربع محافظات سورية
أبرز المواد
 “بالقوة الجبرية” الدوريات الأمنية تقبض على احد أشهر المفحطين بمحافظة الخرج
أبرز المواد
 أمير المدينة: خادم الحرمين أبلغني نيته أن يستقل قطار الحرمين السريع في المستقبل القريب
أبرز المواد
 مدني المدينة ينقذ 4 محتجزين بوادي خرجا والعرج بالمهد
أبرز المواد
 وزير الداخلية يستقبل وزير الاتصالات والمعلومات في سنغافورة
أبرز المواد
 المطلقات.. أنين مكتوم من آلام الماضي وصرخات لا تغادر الجدران
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تستهجن ما نشرته “رويترز” عن مفاوضات مع الحوثيين في المملكة
أبرز المواد
 ولي العهد: نركز على دعم مصالح الفلسطينيين ودفع عملية السلام
أبرز المواد
“الأمن العام” يصدر بيانا بشأن قيام رجل أمن بتصوير وتفحص محتويات حافلة نادي الهلال .. فيديو

“الأمن العام” يصدر بيانا بشأن قيام رجل أمن بتصوير وتفحص محتويات حافلة نادي الهلال .. فيديو

أبرز المواد
باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

أبرز المواد
تفاصيل «3055» وظيفة شاغرة للرجال والنساء

تفاصيل «3055» وظيفة شاغرة للرجال والنساء

أبرز المواد
بالفيديو: «روبوت» يقود طابور الصباح في مدرسة سعودية

بالفيديو: «روبوت» يقود طابور الصباح في مدرسة سعودية

أبرز المواد

أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=552831
المناطق - واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات القرى والمندق وبني حسن، والعقيق، والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، وبني ظبيان، والأمير مشاري، وشهبه، والثروة الوطنية، وبني عدوان، ونخال الوطني، والخلب, سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
وهطلت أيضاً أمطار متوسطة إلى خفيفة على أجزاء من محافظات بلجرشي, والمخواه, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

روابط ذات صلة

آبل تعلّق إنتاج “آيفون 8 بلس”

آبل تعلّق إنتاج “آيفون 8 بلس”
مقتل إسرائيليين اثنين دهسا غرب جنين في الضفة الغربية

مقتل إسرائيليين اثنين دهسا غرب جنين في الضفة الغربية
100 يوم على قرار ترامب.. ومواجهات في الشارع الفلسطيني

100 يوم على قرار ترامب.. ومواجهات في الشارع الفلسطيني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*