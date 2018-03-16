المناطق تفتح “الملف الشائك”: الحركات الجهادية.. فرع فاسد لأصل طيب

المناطق.. إسلام داوود

مزيج جمع بين الاضطهاد والمظالم المتراكمة عبر عقود على يد أنظمة عسكرية مثل نظام عبدالناصر في مصر، والبعث في العراق وسوريا، وقذافي ليبيا، مختلطا مع فتاوى جرى اقتطاعها بعناية ومتقطفات من أفكار سيد قطب.

إنها الحركات الجهادية، التي تشكلت من رغبة متوحشة في الانتقام من جلاديهم، وتحميل المجتمعات الإسلامية بأسرها مسؤولية المظالم التي تعرضوا لها، مستعينيين بأفكار تبيح لهم الخروج على الحاكم، وفي نفس الوقت تكفير المجتمعات بحجة أنها “بعيدة عن الإسلام”.

في كتابه “في ظلال القرآن” يقول سيد قطب، أحد أبرز منظري حركة الإخوان المسلمين، والأب الروحي لأغلب الحركات الجهادية التي ظهرت لاحقا، :” إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي”.

ويضيف، “لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله”.

ويتابع: “إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم”.

وبالإضافة للأفكار التي استلهمتها الحركات الجهادية من سيد قطب، فإن فتاوى “شيخ الإسلام” ابن تيمية، كانت منبعا نهلت منه مواقفها المتطرفة برغم اختلاف ظروف الزمان والمكان الذي نشأ فيه ابن تيمية جزئيا وكليا عن عصرنا الحالي.

وفي محاولة لسبر أغوار ذلك الملف الشائك قررت “المناطق” تناوله في أكثر من حلقة متواصلة.

البداية

في الحقيقة، لا يعرف على وجه التحديد الفترة التي بدأ فيها ظهور الحركات الجهادية في العالم العربي والإسلامي، لكونها وقبل كل شئ نتيجة مجموعة من العوامل والتفاعلات الفكرية والأيديولوجية والسياسية التي تتطور مع الوقت.

لكن الظهور شبه الرسمي للحركات الإسلامية الجهادية، كان في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

ففي عام 1979 وقع حادثان مهمان هزا العالم الإسلامي بأسره، وهما حادث فتنة اقتحام مسلحي جهيمان العتيبي، للمسجد الحرام ومنع الصلاة حول الكعبة وإدعاء ظهور الإمام المهدي.

أما الحادث الثاني والذي لا يقل أهمية فكان الغزو السوفيتي الشيوعي لأفغانستان المسلمة، كلا الحدثين مثلا بروزا واضحا في تبلور الحركات الجهادية.

بدورها سعت بعض الأنظمة العربية لتصفية حساباتها مع خصومها السوفيت، ولا سيما نظام السادات في مصر الذي كان لتوه انتقل من المعسكر السوفيتي إلى المعسكر الأمريكي الغربي، ليفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق الجهاديين من مصر إلى أفغانستان بغية القتال ضد السوفيت.

ووفقا لشهادة أحد العسكريين العاملين في صفوف القوات الجوية المصرية في تلك الفترة، فإن مطار المنيا العسكري، في جنوب القاهرة كان شاهدا على عمليات شحن واسعة لآلاف الجهاديين المتعطشين “للجهاد” إلى أفغانستان عبر نقلهم بالطائرات إلى دول أخرى مثل اليمن وباكستان، ومن هناك إلى أفغانستان.

بالإضافة لذلك فتح السادات بإيعاز من الولايات المتحدة أبواب البلاد أمام “الثوار الأفغان” لدخول مصر وحض الناس على الجهاد وكذا جمع التبرعات والأموال منهم في مقاومة السوفيت، وهو ما أشارت إليه صحيفة الأهرام المصرية في صدر صفحتها الأولى وحمل عنوان: “السادات للثوار الأفغان: سنقف معكم بكل ما في الإسلام من قوة”.



وفي ذات الوقت، وفي مسعى منها لتحويل أفغانستان لـ”فيتنام” أخرى للاتحاد السوفيتي، سمحت الولايات الأميركية، لزعماء الحركات الجهادية ومن أبرزهم عبدالله عزام، لدخول البلاد وإلقاء خطب في مساجد نيويورك وغيرها، للحصول على الدعم في مواجهة السوفيت.

بدوره استقبل الرئيس الأميركي في تلك الفترة، رونالد ريغان، المقاتلين الأفغان في البيت الأبيض، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعمهم في مواجهة الشيوعية السوفيتية، وهو ما حدث لينتهي بهزيمة سوفيتية مذلة كلفت روسيا نحو 15 ألف قتيل وخروج من أفغانستان عام 1989.

القاعدة

في عام 1988، عندما باتت هزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان مهمة شبه منجزة، بات تفكير قادة الحركات الجهادية منصبا نحو تشكيل كيان موحد يجمع كافة الفصائل الإسلامية الجهادية، بهدف توحيد رايتها وهدفها المتمثل في طرد “النفوذ والاحتلال الأجنبي” من الدول الإسلامية، لذلك جرى تشكيل تنظيم قاعدة الجهاد، ليكون أساس للحركات الجهادية.

وفي مقابلة تلفزيونية سابقة قبل اغتياله، بتاريخ أكتوبر 2001، كشف زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن أصل الكلمة.

ويقول بن لادن، “ظهر اسم القاعدة منذ فترة طويلة بمحض الصدفة، فالراحل أبو عبيدة البنشيري أسس معسكرات تدريب المجاهدين لمكافحة إرهاب روسيا. كنا نسمي معسكرات التدريب بالقاعدة، وبقي الاسم كذلك تنظيم القاعدة .

بدوره أكد الصحفي الأمريكي “بيتر بيرجن” أنه حصل على وثيقتين من سراييفو في مكتب المؤسسة الخيرية الدولية، تشيران إلى أن المنظمة التي تأسست في أغسطس 1988، لم يسميها المجاهدون بهذا الاسم، وأن هاتين الوثيقتين تحتويان على محاضر الاجتماعات التي عقدت لتأسيس مجموعة عسكرية جديدة، وتحت اسم “القاعدة”.اتفق بن لادن مع المشاركين في تلك الاجتماعات في 20 أغسطس 1988، على أن “القاعدة” ستكون الجماعة الرسمية التي تجمع الفصائل الإسلامية التي هدفها رفع كلمة الله والانتصار لدينه. وكانت هناك قائمة شروط للعضوية مثل السمع والطاعة وحسن الخلق والتعهد بطاعة القادة.

وأوضح رايت أن القاعدة تشكلت في 11 أغسطس 1988، في اجتماع مع عدد من كبار قادة الجهاد الإسلامي المصري مثل سيد إمام الشريف وأيمن الظواهري وعبد الله عزام مع أسامة بن لادن، حيث اتفق على توظيف أموال بن لادن مع خبرة منظمة الجهاد الإسلامي، ومواصلة الجهاد في مكان آخر بعد أن انسحب السوفييت من أفغانستان، وتوحيد راية الحركات الجهادية المنبثقة من مصر ونظيرتها الموجودة بأفغانستان.

الإخوان والقاعدة

وبرغم أن تنظيم القاعدة كان أول الحركات الجهادية المعروفة، إلا أن خطوط التشابك والتواصل مع تنظيم الإخوان المسلمين، كانت معقدة للغاية، فأغلب قادة الحركة الجهادية كانوا في الأساس من الأعضاء والموالين لتنظيم الإخوان وخاصة في مصر وعلى رأسهم أيمن الظواهري وعبدالله عزام.

بدوره يؤكد الخبير في الإسلام السياسي والحركات الجهادية، محمد الشرقاوي، في تصريح خاص لـ”المناطق”، أن كافة الحركات الجهادية خرجت من رحم تنظيم الإخوان المسلمين.

ويضيف، :”تيارات الجهاد كانت متمثلة في مصر في الجماعة الإسلامية وخرجوا من مصر لأفغانستان ليتم تأسيس القاعدة في الحرب ضد السوفيت فيما بعد”.

ويتابع،: ” ومع الوقت تطورت للقاعدة، حيث أخدت من أفكار سيد قطب منهجا عقائديا ذائع الصيت”، وهي ذات الأفكار التي أخذ منها تنظيم داعش أفكاره لاحقا في الطور الجديد من الحركات الجهادية.

ويشير الشرقاوي، إلى أن :” الجماعة الإسلامية حينها كانت تمثل التيار الأكثر عنفا في تنظيم الإخوان ومع الوقت بدأ يظهر منظرين للجهاد من الجماعة وانشقوا عنها وكان أول ظهور ليهم في فترة السبعينيات من القرن الماضي”.