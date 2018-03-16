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مقتل 86 عنصرا من الميليشيات وتدمير عتاد حوثي ضخم في غارات للتحالف على الساحل الغربي

مقتل 86 عنصرا من الميليشيات وتدمير عتاد حوثي ضخم في غارات للتحالف على الساحل الغربي
http://almnatiq.net/?p=552855
المناطق - الرياض
أفادت مصادر في اليمن، الجمعة، بمقتل 86 من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وإصابة عشرات آخرين في غارات لمقاتلات التحالف العربي على الساحل الغربي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطال القصف معسكرا تدريبا لميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى تجمعات ومعدات عسكرية، حيث أدت الغارات إلى تدمير نحو 13 آلية ومركبة للمتمردين.

وفي وقت سابق، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابعين لميليشيات الحوثي في مديريات باجل و الجراحي والتحيتا بجبهة الساحل الغربي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصادر يمنية قولها إن الغارات أسفرت عن تدمير تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابع للانقلابيين في مديرية باجل.

وأضافت أن مقاتلات التحالف العربي دمرت آليات عسكرية أثناء توجهها من مديرية زبيد إلى مديرية الجراحي، كانت تسعى الميليشيات للزج بها إلى الجبهات، غير أن القصف دمرها بالكامل في ضربات نوعية أربكت صفوف الميليشيات وسط فرار جماعي لعناصرها.

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