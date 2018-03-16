جعفر الصايغ يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للجمباز

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تأهل لاعب المنتخب السعودي للجمباز جعفر الصايغ إلى نهائي بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة الاذربيجانية “باكو”، بعد أن حقق المركز الخامس في التصفيات ما قبل النهائية في منافسات “القفز” برصيد 13.983 نقطة.

وسيلعب جعفر الصايغ النهائي يوم الأحد المقبل بين 8 لاعبين في ذات المنافسة، إذ يعد اللاعب العربي الوحيد الذي تأهل للنهائيات من بين 105 لاعبين مثلوا 25 دولة.

وضمن الصايغ بعد تأهله للنهائيات الحصول على أحد المراكز الثمانية عالميًّا، محطماً التصنيف السعودي السابق الذي حققه اللاعب نفسه في بطولة العالم الماضية عندما حل في المركز الـ12، وهو أفضل ترتيب حققه أثناء مشاركته في بطولات العالم الخمس التي شارك فيها.

من جهته عبر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريش ، عن سعادته الكبيرة بما حققه الصايغ والتأهل إلى نهائي البطولة، ومقارعته للمنتخبات العالمية التي شاركت في المحفل الدولي، مشيراً إلى أن السعودية تملك كثيراً من المواهب القادرة على الظهور بمستوى مشرف في جميع المحافل الدولية ورفع العلم السعودي عالياً، وتقديم صورة مشرفة للرياضة السعودية، مقدماً شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ ، على ما يحظى به الاتحاد من دعم ومتابعة.