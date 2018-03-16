سم الأفعى “بديلا” للمضادات الحيوية

وكشف باحثون من جامعة كوين سلاند الأسترالية، أن الحيوانات قد تساعد بالفعل على إيجاد حل لأزمة المضادات الحيوية التي أضحت عرضة لمقاومة الأمراض.

وشرح الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة “جورنال أوف بيولوجيكال شميستري”، كيف يمكن لسم الأفعى أن يتحول إلى دواء، دون أن يلحق ضررا بالخلايا السليمة في جسم الإنسان.

وتوضح الباحثة المشاركة في الدراسة، سونيا تروييرا، إن تطوير المضادات الحيوية من المادة السامة، سيجري بعد إدخال تعديلات تجعله ناجعا في مكافحة الأمراض.

ويستطيع سم الأفعى أن يقضي بشكل فعال على البكتيريا، فيما يستعصي الأمر بشكل كبير على بعض المضادات الحيوية، في يومنا هذا، وهو ما جعل باحثين من البرتغال وإسبانيا والبرازيل يبحثون عن بدائل ممكنة في الطبيعة.