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طرح مشروع جزيرة الأسماك بالقطيف
http://almnatiq.net/?p=552880
 المناطق - القطيف

أعلنت بلدية محافظة القطيف عن بدء استقبال عروض الراغبين في دخول المزايدة العامة لتنفيذ مشروع مزايدة تشغيل موقع جزيرة الاسماك.

وذكرت أن المشروع المطروح للمنافسة هو مشروع مزايدة تأجير موقع لإقامة وتشغيل وإدارة جزيرة الأسماك.

ودعت الراغبين في تنفيذ هذا المشروع إلى مراجعة إدارة المشتريات بمبنى البلدية الرئيسي، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللآزمة.

وقالت أن آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء 21/08/1439هـ، وتقدم إدارة المشتريات كراسة الشروط والمواصفات للراغبين في دخول المنافسة في هذه الخدمات.

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