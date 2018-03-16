عمل الرياض يعرف بالعمل الحر عبر “11” ورشة عمل ومنصة متنقلة

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واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة اسابيع الماضية حملته التعريفية بمبادرة العمل الحر بتنظيم خمس ورش عمل وست منصات متنقلة في الفعاليات العامة والمراكز التجارية والجامعات .

أوضحت ذلك مديرة ادارة شؤون المرأة بمنطقة الرياض مها المزيد التي اشارت إلى أن الورش قد استهدفت جامعتي الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود بالرياض والمعهد الثانوي الصناعي بالخرج وكذلك الغرفة التجارية والمقر النسائي لجمعية انسان بالخرج فيما استهدفت المنصات المتنقلة المعرض الوظيفي السابع بجامعة الفيصل وجامعة الملك سعود بالرياض بالإضافة إلى مجمع الحديثي مول بالخرج وأسواق العثيم بالمجمعة حيث تم تعريف 1200 مستفيد ومستفيدة بمفهوم العمل الحر ومجالاته ودور الوزارة في دعمه .

من جانبه دعا مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي اصحاب المهارات والمهن من ابناء وبنات الوطن إلى استغلال فرص العمل المتاحة لهم والتسجيل في بوابة العمل الحر للإستفادة من الدعم والوثيقة وايجاد المنصة الخاصة بهم في سوق الأعمال المهنية الحرة.