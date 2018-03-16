نائب أمير مكة يلتقي لأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

المناطق - جدة

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين.

واستمع الأمير عبدالله بن بندر خلال اللقاء إلى نبذة عن أعمال المنظمة والبرامج التي تنفذها لتعزيز ثقافة الحوار ودعم القيم الإسلامية النبيلة الداعية للوسطية والتسامح ونبذ التطرف.

وفي هذا الصدد ثمن الدكتور العثيمين، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين

-يحفظهما الله – لتحقيق كل مامن شأنه تحقيق السلام ورفعة الإسلام وخدمة المسلمين على الصعيدين الإقليمي والدولي.