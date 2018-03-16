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دول أوروبية تقترح عقوبات أشد على إيران لابقاء الاتفاق النووي مع أمريكا

دول أوروبية تقترح عقوبات أشد على إيران لابقاء الاتفاق النووي مع أمريكا
http://almnatiq.net/?p=552889
المناطق - وكالات
اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران لإبقاء الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق النووي، وفق ما كشفت وثيقة سرية نشر مضمونها، الجمعة.

وقالت وكالة “رويترز” التي اطلعت على الوثيقة إن الدول الثلاث تقترح فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها الصاروخي ودورها في الحرب المشتعلة في سوريا منذ 7 سنوات.

وقال مصدران مطلعان إن الوثيقة المشتركة أرسلت لعواصم الاتحاد الأوروبي لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج لموافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.

وذكرت الدول الثلاث أنها ستستهدف إيرانيين ضالعين في الأمرين (البرنامج الصاروخي ودعم الميليشيات)، معتقدة أن هذه الاجراءات مبررة وفق الاتفاق النووي مع إيران.

انتقادات أميركية متزايدة

ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة في وقت تبحث فيه القوى الكبرى الست الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، الجمعة مع مسؤولين إيرانيين مدى التزم طهران بالاتفاق النووي.

وعقد الاجتماع في وقت صعدت فيه الإدارة الأميركية من لهجتها تجاه إيران، إذ انتقدت مؤسسات أميركية عدة، مثل البنتاغون والكونغرس، الدور الإيراني في دعم الارهاب وتأجيج الصراعات في المنطقة.

ووصل مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي وإيران مقر المحادثات في فيينا، لكنهم لم يدلوا بتصريحات للمراسلين، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات طوال اليوم، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منح حلفاءه الأوروبيين مهلة من 120 يوما، تنتهي في مايو المقبل، من أجل إصلاح “عيوب مروعة” في الاتفاق النووي، وإلا فإن بلاده ستنسحب من الاتفاق.

ويعتبر ترامب أن هناك “عيوبا مروعة” في الاتفاق الموقع عام 2015، مثل عدم إدراج عقوبات على برنامج إيران الصاروخي ودعمها للميليشيات المسلحة في لبنان وسوريا واليمن وأماكن أخرى.

ووصف ترامب الاتفاق خلال الحملة انتخابات الرئاسة الأميركية بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”.

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