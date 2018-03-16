جهاز متطور للتصوير المقطعي يخدم المستفيدين بمستشفى الخفجي العام

أدخلت إدارة مستشفى الخفجي العام جهاز متطور للأشعة المقطعية (CT scan ) للخدمة والذي يتميز بدقته العالية في التصوير المقطعي خلال فحص الأعضاء الداخلية في الجسم لاكتشاف الأضرار التي لحقت بأعضاء الجسم الداخلية نتيجة الحوادث والصدمات والالتهابات المعدية والأورام وغيرها .لاسيما وأن المستشفى يكتسب أهمية قصوى كونه يقع على أحد الطرق الدولية الذي يربط المملكة بدولة الكويت .









وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن إدارة مستشفى الخفجي العام الذي يعمل بسعة (100 سرير) تعمل بشكل متواصل على تطوير الخدمات لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية من خلال دعم صحة الشرقية لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفى الطبية والبشرية والتجهيزات الحديثة والأجهزة المتطورة مما يمكن المستشفى مؤخراً من الحصول على المركز الخامس عشر من بين 274 مستشفى على مستوى مدن ومحافظات المملكة لعام 2017م ، وذلك في برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى “أمان” لبرنامج اعتماد المنشآت الصحية (سباهي) الذي تم استحداثه العام 2016م .