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تكريم طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمركز مشذوبة

تكريم طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمركز مشذوبة
http://almnatiq.net/?p=552905
المناطق - فلاج الشعيفاني

رعى رئيس مركز مشذوبة أ.تركي بن عبدالله بن صميعر تكريم الطلاب المتميزين بحلقات تحفيظ القرآن الكريم  والفعاليات المصاحبة لها بحلقتي أنس بن النضير  وحلقة تميم الداري بمسجد المركز  ، وذلك بدعم  من الداعية/عيسى عايض الفريدي ، حيث أشار رئيس الحلقات الأستاذ نايف شليل إلى أن عدد الطلاب المنضمين للحلقات بلغ  33 طالبا بإشراف نخبة من الأساتذة الحريصين على اتقان أبنائهم الطلاب للحفظ  والتجويد لما للقرآن من أثر تربوي كبير على الطلاب في  حياتهم على مدار أكثر من شهرين ، موجها شكره إلى إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمجمعة ممثلة بالشيخ عثمان اليوسف وإلى مدير مكتب حلقات تحفيظ القرآن بالارطاوية الأستاذ فهد بنيه وإلى سعادة رئيس مركز مشذوبة على دعمه واهتمامه وحضوره تكريم الطلاب المتميزين

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