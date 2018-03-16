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مهارات التعامل مع قضايا السحر في الجوف

مهارات التعامل مع قضايا السحر في الجوف
http://almnatiq.net/?p=552908
المناطق _ الجوف
أُختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف في فندق النزُل يوم الخميس 27 جمادى الآخرة 1439هـ  البرنامج التدريبي(مهارات التعامل مع قضايا السحر) نفذه فضيلة الشيخ عبد اللطيف العبداللطيف مساعد مدير الشؤون الميدانية بالرئاسة العامة و ذلك بحضور فضيلة المدير العام الشيخ رزق بن زيد الراشد .
هذا و وجه الشيخ الراشد في ختام البرنامج كلمةً؛ حمد الله عزّ و جلّ فيها على نعمة التوحيد في مملكتنا الغالية و حرص ولاة الأمر يحفظهم الله على هذا الجانب و شاكرًا جهود الرئاسة العامة ممثلة بالتطوير الإداري و بتوجيهات معالي الرئيس العام  أ.د عبد الرحمن بن عبد الله السند ، و من ثم جرى تسليم شهادات البرنامج للأعضاء المشاركين .

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