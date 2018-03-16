بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية

المناطق _ القاهرة

بدأ اليوم تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية التي يجري التنافس فيها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات المستشار محمود الشريف في تصريحات اليوم أن الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج تجري حاليًا في معظم الدول حول العالم، وأن بقية الدول لم تبدأ فيها الانتخابات حتى الآن نظرًا لفروق التوقيت، باعتبار أن الانتخابات تبدأ اعتبارًا من 9 صباحًا حتى 9 مساء وفقًا لتوقيت كل دولة.

وأشار المستشار الشريف إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ودون أية عقبات، مشددًا على أن الهيئة تواصلت مع السفارات والقنصليات التي تجري بها الانتخابات، واطمأنت إلى أن الانتخابات تسير بشكل منتظم وجيد.

وقال إن العملية الانتخابية، منذ أن بدأت مساء أمس بنيوزلندا، مرورًا بالعديد من الدول العالمية والعربية، شهدت انتظامًا تامًا ولم تكن هناك أية عقبات أو مشاكل، مؤكدا أنه لن يتم الإعلان عن أية نتائج أو إحصائيات تتعلق بتصويت المصريين في الخارج، وأنه سيتم الانتظار لحين انتهاء التصويت داخل مصر، ثم الإعلان بصورة تفصيلية عن نتائج العملية الانتخابية.