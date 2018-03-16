احدث الأخبار

بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية
أبرز المواد
 مهارات التعامل مع قضايا السحر في الجوف
منطقة الجوف
 تكريم طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمركز مشذوبة
منطقة الرياض
 جهاز متطور للتصوير المقطعي يخدم المستفيدين بمستشفى الخفجي العام
المنطقة الشرقية
 الأمير عبدالله بن بندر ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد فهد عبيد الشمراني
أبرز المواد
 رونالدو يوجه رسالة مؤثرة للتضامن مع أطفال الغوطة
أبرز المواد
 دول أوروبية تقترح عقوبات أشد على إيران لابقاء الاتفاق النووي مع أمريكا
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يلتقي لأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
منطقة مكة المكرمة
 عمل الرياض يعرف بالعمل الحر عبر “11” ورشة عمل ومنصة متنقلة
منطقة الرياض
 طرح مشروع جزيرة الأسماك بالقطيف
المنطقة الشرقية
 ختام فعاليات وعروض كرنفال العائلة “أطفالنا مستقبلنا” بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 حريق في “مواقف” مرور حفرالباطن
أبرز المواد
باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

أبرز المواد
“الأمن العام” يصدر بيانا بشأن قيام رجل أمن بتصوير وتفحص محتويات حافلة نادي الهلال .. فيديو

“الأمن العام” يصدر بيانا بشأن قيام رجل أمن بتصوير وتفحص محتويات حافلة نادي الهلال .. فيديو

أبرز المواد
بالفيديو: «روبوت» يقود طابور الصباح في مدرسة سعودية

بالفيديو: «روبوت» يقود طابور الصباح في مدرسة سعودية

أبرز المواد
تفاصيل «3055» وظيفة شاغرة للرجال والنساء

تفاصيل «3055» وظيفة شاغرة للرجال والنساء

أبرز المواد

بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية

بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية
http://almnatiq.net/?p=552912
المناطق _ القاهرة

بدأ اليوم تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية التي يجري التنافس فيها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات المستشار محمود الشريف في تصريحات اليوم أن الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج تجري حاليًا في معظم الدول حول العالم، وأن بقية الدول لم تبدأ فيها الانتخابات حتى الآن نظرًا لفروق التوقيت، باعتبار أن الانتخابات تبدأ اعتبارًا من 9 صباحًا حتى 9 مساء وفقًا لتوقيت كل دولة.
وأشار المستشار الشريف إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ودون أية عقبات، مشددًا على أن الهيئة تواصلت مع السفارات والقنصليات التي تجري بها الانتخابات، واطمأنت إلى أن الانتخابات تسير بشكل منتظم وجيد.
وقال إن العملية الانتخابية، منذ أن بدأت مساء أمس بنيوزلندا، مرورًا بالعديد من الدول العالمية والعربية، شهدت انتظامًا تامًا ولم تكن هناك أية عقبات أو مشاكل، مؤكدا أنه لن يتم الإعلان عن أية نتائج أو إحصائيات تتعلق بتصويت المصريين في الخارج، وأنه سيتم الانتظار لحين انتهاء التصويت داخل مصر، ثم الإعلان بصورة تفصيلية عن نتائج العملية الانتخابية.

روابط ذات صلة

الأمير عبدالله بن بندر ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد فهد عبيد الشمراني

الأمير عبدالله بن بندر ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد فهد عبيد الشمراني
رونالدو يوجه رسالة مؤثرة للتضامن مع أطفال الغوطة

رونالدو يوجه رسالة مؤثرة للتضامن مع أطفال الغوطة
دول أوروبية تقترح عقوبات أشد على إيران لابقاء الاتفاق النووي مع أمريكا

دول أوروبية تقترح عقوبات أشد على إيران لابقاء الاتفاق النووي مع أمريكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*