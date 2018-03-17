غارة تركية على مستشفى بعفرين تقتل 16 شخصا .. وعدد الضحايا في ازدياد

المناطق - وكالات

قتل 16 شخصا جراء غارة تركية استهدفت المستشفى الرئيسي في مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “استهدفت غارة تركية بشكل مباشر المشفى الوحيد في مدينة عفرين، مما أوقع 16 قتيلا.”

ولم يوضح المرصد ما إذا كان القتلى من المدنيين وإذا كان أفراد من الطاقم الطبي في عدادهم.

من جهته، قال روجهات روج وهو مسؤول إعلامي في وحدات حماية الشعب في عفرين، أن الضربات الجوية والبرية مستمرة على المدينة السورية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وثق المرصد مقتل 18 مدنيا، بينهم 5 أطفال، وإصابة أكثر من 45 آخرين جراء القصف التركي على عفرين، وقال إن جثث بعض القتلى ما تزال تحت أنقاض الدمار.