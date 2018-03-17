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شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

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المناطق - وكالات

رصد شريط فيديو لحظة سقوط وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء اعتلائه مسرحا في منتدى بالعاصمة موسكو.

ويظهر لافروف (67 عاما) أثناء محاولته الصعود على المسرح قبل أن تتعثر إحدى قدميه في حافة ثم يسقط على يديه وركبتيه.

ورفع لافروف نفسه وأسرع صوب كرسي المتحدث في المنتدى الذي حمل اسم “روسيا أرض الفرص”.

وقال لافروف في محاولة للخروج من الموقف المحرج:” أنا تعثرت. جيد أنها لم تكن على جبهة دبلوماسية بل مجرد عثرة على مسرح”.

وتأتي هذه العثرة في وقت يواجه فيه لافروف أزمة دبلوماسية مع بريطانيا على خلفية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في إنجلترا.

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