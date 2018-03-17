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شاهد.. إيرانيون يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة: “روحاني الكذاب.. روحاني الكذاب”

http://almnatiq.net/?p=552950
المناطق - وكالات

أظهر مقطع فيديو انتشر، الجمعة، مزارعين حضروا صلاة الجمعة في مدينة أصفهان الإيرانية وهم يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة، تعبيراً عن احتجاجهم على مصادرة مصادر مياههم من قبل السلطات ومشاكل زراعية أخرى يعانون منها.

ووفقا لما نقلته “العربية”، هتف المزارعون الأصفهانيون “ندير وجوهنا للوطن ونعطي ظهورنا للعدو”، وجاءت هذه الخطوة احتجاجاً على مشاكل زراعية يواجهونها، ومنها مصادرة مصادر المياه الموجهة للزارعة.

كما نال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حصته من الهتافات الاحتجاجية للمزارعين في أصفهان الذين نعتوه في هتافاتهم بشعار “روحاني الكذاب”.

ويحتج المزارعون في أصفهان منذ أكثر من خمسة أعوام على مشروع نقل مياه نهر زاينده رود لمدينة يزد في مركز #إيران.

كما سبق أن حطم بعض المزارعين أنابيب نقل مياه زاينده رود، وهذا ما تسبب في اندلاع اشتباكات مع الشرطة الإيرانية، ما أدى إلى جرح بعض المزارعين.

وبدأت الموجة الجديدة من الاحتجاجات في الثامن من مارس 2018 في منطقة “ورزنة” في أصفهان وتظاهر عدد كبير من المزارعين، احتجاجاً على عدم تخصيص مصادر مياه زراعية لهم وهتفوا بشعارات ضد الرئيس الإيراني واصفينه بالكذاب.

وكان روحاني قد وعد المزارعين في أصفهان خلال حملته الانتخابية ببذل قصارى جهوده لإيجاد حلول لمشاكل المياه والتصحر في مناطقهم، التي تعاني من شح المياه.

وفي الجمعة الماضية أيضا دمر متظاهرون اثنين من أعمدة الكهرباء في أصفهان، تنديداً بعدم تحقق وعود الرئيس الإيراني.

ووفقا لما أعلنه موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني يتم نقل حوالي 90 مليون متر مكعب من مياه نهر زاينده رود إلى محافظة يزد المجاورة.

وأثار التلاعب بمصادر المياه ومشاريع غير علمية لنقلها من منطقة إلى أخرى حفيظة المواطنين في مختلف المحافظات الإيرانية وخاصة المزارعين ليس في أصفهان فحسب، بل في كافة أنحاء إيران مما تسبب في اشتباكات بين قوى الأمن والمحتجين على الخطط الحكومية بهذا الخصوص.

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