غدا.. بدء الدوام الصيفي في مدارس حائل

المناطق - حائل

يبدأ يوم غد الأحد الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل.

واعتمدت الإدارة العامة للتعليم موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين) عند الساعة السابعة والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنات) عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة والحصة الأولى عند الساعة السابعة.

وشدّد مدير التعليم بمنطقة حائل د. يوسف بن محمد الثويني بتعميم وزع على مديري ومديرات المدارس بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف.