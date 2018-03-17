طلاب إدارة الأعمال يشاركون في ورشة عمل للإدارة المالية والادخار بجامعة حائل

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نظم قسم الإدارة ونظم المعلومات في كلية إدارة الأعمال بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، ورشة عمل خاصة بالحملة الوطنية للتوعية بالإدارة المالية وثقافة الادخار، الأربعاء 14 مارس 2018، في مقر كلية إدارة الأعمال بالمدينة الجامعية على طريق حائل الخطة.

شارك بتقديم ورشة العمل الأستاذ عبدالله الشريهي رئيس قسم الخدمات المشتركة في فرع بنك التنمية الاجتماعية بحائل، والأستاذ تركي المشاري رئيس قسم متابعة وتحصيل المشاريع في الفرع، وحضر الورشة عدد من طلاب كلية إدارة الأعمال، ضمن الأنشطة التي تقيمها الكلية لتعميم الفائدة على طلابها.