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أبطال حائل للراليات يشاركون في رالي الأمارات

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المناطق - حائل

يواصل ابطال حائل للراليات منافساتهم في الراليات التي تقام خارج المملكة سعياً لمواصلة سيطرتهم على راليات الخليج والتي كان آخرها رالي الكويت مطلع فبراير الماضي بعد أن سيطر فيها ابطال حائل للراليات على المراكز المتقدمة مضيفين لسجلاتهم بطولات جديدة في عالم الراليات .

ويشارك ابطال حائل للراليات في بطولة الامارات للراليات 2018م الذي يقام في رأس الخيمة ، بتنظيم من نادي الامارات لرياضة السيارات بالتعاون مع نادي الامارات واتحاد الامارات .

وحددت اللجنة المنظمة اليوم “الخميس” ليكون موعدا لتوثيق وتدريب المشاركين على المسار ، بينما تنطلق مراحل السباق يوم غد “الجمعه” على ثلاث مراحل بمسافة 210 كم ، وسيشارك المتسابق خالد الهمزاني مع ملاحه فهد العمر ، ومنيف السلماني وملاحه عبدالحليم في فئة ( تي 2 ) والمتسابق خلف الجوعان والملاح احمد صايل في فئة ( تي 1)

والمتسابق صالح السيف مع ملاحه ياسر الخمساني في فئة ( تي 3 )

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