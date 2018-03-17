فرق “القبول والتسجيل” تستمر بجولات التوعوية لطلاب الثانويات

المناطق - حائل

أنهى فريق عمادة القبول والتسجيل في جامعة حائل جولته الأسبوعية على عدد من ثانويات منطقة حائل هذا الأسبوع، بدءا من يوم الأحد 11 مارس وحتى اليوم الخميس 15 مارس 2018، ضمن برنامج الإرشاد الأكاديمي لطلاب المرحلة الثانوية في منطقة حائل، ضمن الاتفاقية الموقعة بين جامعة حائل وإدارة التعليم في المنطقة، لتأهيل طلاب الثانويات وتجهيزهم لمرحلة الدراسة الجامعية.

وشملت جولة هذا الأسبوع خمس ثانويات هي صقر قریش، الكسائي، المنتزه، الأمير سعود بن عبد المحسن، الإدريسي، حيث قدم الزملاء في عمادة القبول والتسجيل عروض مرئية وشروحات تفاعلية وأجابوا عن أسئلة طلبة الثانوية العامة المقبلين على التخرج والالتحاق بالدراسية الجامعية، وتضمن فريق عمادة القبول والتسجيل كلا من الدكتور بشير اللويش، الدكتور أحمد شتيوي، الدكتور محمد أبو الليل، الدكتور محمد حسان، الدكتور ابراهيم الحسيني، الدكتور محمد رأفت، الأستاذ خميس الجنفاوي، الأستاذ رامي دعباس، الأستاذ أحمد عبابنة، الأستاذ خالد الخالدي.

من جانبه أوضح الدكتور الادهم اللويش عميد القبول والتسجيل في جامعة حائل إن هذه الجولات ستستمر أسبوعيا حتى تاريخ 25 أبريل 2018، ليتم الإحاطة بكل الثانويات العامة في منطقة حائل، مشيرا إلى أهمية تقديم التوعوية النوعية للطلبة المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة هذا العام، لأن في ذلك عاملا مساعدا ومهما لفهم طبيعة البيئة الجامعية ومتطلباتها للتحصيل العلمي الجيد، مقدما شكره لمنسوبي إدارة تعليم المنطقة على التعاون الكبير الذي أبدوه للخروج بنتائج جيدة من برنامج الإرشاد الأكاديمي لطلبة الثانويات.