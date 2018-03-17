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مؤتمر المترجمين الشباب يقدم 6 من المبدعين الشباب في معرض الرياض للكتاب

http://almnatiq.net/?p=552975
الرياض - وليد الحمود

تتواصل الفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب حيث يشهد اليوم السبت ، اليوم الرابع من أيام المعرض إقامة مؤتمر المترجمين الشباب ، الذي يقيمه نادي كتابي بالتعاون مع اللجنة الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب ، ويشارك في المؤتمر 6 من المبدعين في مجال الترجمة من الشباب والشابات .

فاطمة أبو سرير إحدى المترجمات المبدعات اللاتي سيشاركن في المؤتمر ، قالت في حديثها للمناطق إن زيارتها الأولى لمعرض الرياض الدولي للكتاب كمترجمة لها إصدار يحمل إسمها مؤكدة أن الإبداع يجب أن لا يتوقف عند حد معين ، وقدمت فاطمة أبو سرير شكرها إلى نادي كتابي ومعرض الرياض الدولي للكتاب لاتاحتهم الفرصة لشباب الوطن في تقديم أنفسهم بصورة تعكس واقع الشباب الطموح.

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