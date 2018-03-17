الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل للعام 2017

الرياض - وليد الحمود

فازت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض بجائزة أفضل بيئة عمل سعودية للعام 2017، وحلّت الإدارة بالمركز الثاني بعد هيئة السوق المالية من بين الجهات الحكومية، وتعد المشاركة الاولى لها والوحيدة على مستوى القطاع البلدي، وتسلم الجائزة الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض في حفل اقامته الجهة المانحة مساء يوم الإثنين.

ويأتي فوز الإدارة بجائزة أفضل بيئة عمل سعودية للعام 2017 تأكيدا على توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين، حيث شارك في الجائزة نحو 200 جهة حكومية وشركات وهيئات ربحية وغير ربحية وفقا لمنهجية عالمية يتم تطبيقها في نحو 50 دولة على مستوى العالم.

وتستهدف جائزة “أفضل بيئة عمل سعودية” تشجيع تطبيق أفضل الممارسات في الموارد البشرية وصناعة بيئة عمل مؤثرة ومحفزة تتساوى فيها كافة الفرص وتشجيع المتميزين، ويسهم في تنامي التنافس بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية لتعزز من دورها وأهميتها في الأسواق العالمية وتهيئة المنشآت الواعدة للنمو والريادة في مجالها.

ويعد المشاركة في الجائزة إضافة كبيرة لمفهوم بيئة العمل الصحي وتحفيز القدرات وتطوير الممارسات والحلول لرفع مستوى وجودة مكان العمل من خلال التنافس الصحي والإيجابي للحصول على الجائزة، في ظل أن تحسين بيئة العمل أصبح ضرورة ومتطلب أساسي للنجاح، وأهمية الاستثمار براس المال البشري وتأثيره في الإنتاجية والربحية.

من جانبه، أعرب الدكتور الدوسري عن سعادته وسعادة فريق إدارته بتحقيق جائزة أفضل بيئة عمل سعودية للعام 2017 ، مؤكدا أن ذلك الفوز جاء بتوفيق من الله عز وجل بتطبيق أفضل الممارسات التطويرية والتنظيمية في مجال تحسين أداء الموظفين، وتوفير بيئة عمل مناسبة أسهمت في تحقيق ذلك الإنجاز وتفعيل دور الموظف في أداء مهامه المناطة فيه وتعزيز فاعليته.

وأكد الدكتور الدوسري أن تحقيق الإدارة العامة لصحة البيئة لجائزة أفضل بيئة عمل للعام 2017 يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحفظهما الله وبرنامج التحول الوطني 2020 في مجالات تطوير وتنمية الطاقات البشرية والاستثمار في الإنسان بما يحقق تلك الأهداف التنموية وتطويرها والدفع بالعمل نحو التنافسية.

ورفع المدير العام الشكر لمعالي أمين منطقة الرياض وسعادة وكيل الأمين للخدمات نظير الدعم المستمر والتحفيز الذي تجده الإدارة وجميع إدارات أمانة منطقة الرياض والحرص على توفير بيئة عمل مناسبة لموظفيها مما ساهم في الإرتقاء بأداء المهام والخدمات التي يقدمها منسوبي الإدارة لعملاءها.

يشار إلى أن جائزة أفضل بيئة عمل التي تنظمها Great Place to Work – وتهدف إلى التعريف بأفضل بيئات العمل المحلية والعالمية التي تملك القدرة على استقطاب، وتطوير، والاحتفاظ بالمواهب مع التركيز على الكوادر الوطنية من الشباب.