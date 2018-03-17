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تصريحات عنصرية لوزير داخلية ألمانيا ضد الإسلام .. وميركل ترد عليه بـ 6 كلمات

تصريحات عنصرية لوزير داخلية ألمانيا ضد الإسلام .. وميركل ترد عليه بـ 6 كلمات
http://almnatiq.net/?p=552986
المناطق - وكالات

ردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على وزير خارجيتها الجديد، الذي قال إن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا، مؤكدة أن مسلمي البلاد وديانتهم يشكلون جزءا منها.

ونقضت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي ظهر الجمعة تصريحات وزير الداخلية، لكنها امتنعت عن التنديد بها.

وأثار وزير الداخلية الألماني الجديد، هورست سيهوفر وهو زعيم الحزب المحافظ “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” المتحالف مع ميركل جدلا الجمعة بتصريحاته.

وقال سيهوفر في تصريحات لصحيفة “بيلد”: “الإسلام ليس جزءا من ألمانيا. ألمانيا طابعها مسيحي. يوم الأحد عطلة، أيام العطل مسيحية وأعياد الفصح والعنصرة والميلاد جزء منها”.

وتابع “لكن المسلمين الذي يعيشون عندنا ينتمون بالتأكيد إلى ألمانيا”، لكنه رأى أن المسلمين يجب ألا يعيشوا “على الهامش أو ضد” الألمان.

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