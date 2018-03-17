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حالة الطقس: الغبار يضرب الرياض والشرقية والجوف

حالة الطقس: الغبار يضرب الرياض والشرقية والجوف
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض والحدود الشمالية والجوف كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشمال غرب المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على الشرقية وجازان وعسير ونجران.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج  بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شمالية الى شمالية غربية ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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