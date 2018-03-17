ولي العهد يجتمع مع رؤساء شركة أبل وجوجل

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يعتزم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاجتماع مع كبار المديرين التنفيذيين العالميين ، بما في ذلك رؤساء شركة أبل وشركة جوجل ، خلال أول رحلة له إلى الولايات المتحدة منذ تعيينه وليا للعهد ، وفقا لاحد المصادر لوكالة بلومبيرج.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، الأمير محمد ، سيجري محادثات مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأسبوع المقبل في واشنطن.

وقد يتضمن مخطط الرحلة أيضًا محطات في نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن .