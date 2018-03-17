شاهد .. “بودي جارد” لحماية “أبو جفين” في معرض الكتاب أثناء توقيع كتابه “توصون شي ولاش”

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أثارت صورة متداولة لأحد مشاهير مواقع التواصل “أبو جفين” ، الجدل بين النشطاء .

وظهر “أبو جفين” وهو يوقع كتابه “توصون شي ولاش ” في معرض الكتاب الدولي بالرياض ، وبرفقته اثنين من الحراس الشخصيين .

وعلق أحد المغردون على الصورة قائلاً : ” إيش العلم اللي نبيه من أبو جفين لاحول ولا قوه إلا بالله” .

وأضاف آخر : ” هياط ” ، وتابع آخر : ” لا والله وتبونا نتطور مهزله وسخافه ” .

وقال آخر : “هههههه بشتريه وأخلي الأجيال تتوارثه لتعم الفائدة بينهم” .

وسخر آخر : ” الله يرحم محمود العقاد وغازي القصيبي الحمدلله إنهم ماتوا ولم يروا أبو جفين وفيحان زملاء لهم” .