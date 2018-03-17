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شاهد .. “بودي جارد” لحماية “أبو جفين” في معرض الكتاب أثناء توقيع كتابه “توصون شي ولاش”

شاهد .. “بودي جارد” لحماية “أبو جفين” في معرض الكتاب أثناء توقيع كتابه “توصون شي ولاش”
http://almnatiq.net/?p=552999
المناطق_الرياض

أثارت صورة متداولة لأحد مشاهير مواقع التواصل “أبو جفين” ، الجدل بين النشطاء .

وظهر “أبو جفين” وهو يوقع كتابه “توصون شي ولاش ” في معرض الكتاب الدولي بالرياض ، وبرفقته اثنين من الحراس الشخصيين .

وعلق أحد المغردون على الصورة قائلاً : ” إيش العلم اللي نبيه من أبو جفين لاحول ولا قوه إلا بالله” .

وأضاف آخر : ” هياط ” ، وتابع آخر : ” لا والله وتبونا نتطور مهزله وسخافه ” .

وقال آخر : “هههههه بشتريه وأخلي الأجيال تتوارثه لتعم الفائدة بينهم” .

وسخر آخر : ” الله يرحم محمود العقاد وغازي القصيبي الحمدلله إنهم ماتوا ولم يروا أبو جفين وفيحان زملاء لهم” .

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