بعد تحذير من الثقافة والإعلام.. جزء سابع لـ ” شباب البومب”

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عرض قناة روتانا خليجية خلال رمضان القادم جزء جديد من مسلسل «شباب البومب»، بعد موجة انتقادات طالت المحتوى الذي ظهر به الموسم الماضي .

ويعرض العمل مجددا في ظل مراجعة شاملة للكثير من التفاصيل، لاسيما بعد تلقي القائمين عليه سابقاً تحذيراً من وزارة الثقافة والإعلام بهذا الشأن.

وبدأ فريق المسلسل منذ أسبوعين تصوير الجزء السابع منه، بمشاركة عدد من الفنانين الشباب وهو من إخراج سمير عارف، وشارك في كتابته كل من محمد الفهادي وعبدالله الوليدي وفهد الأسطا وحاتم الخضير ونواف المهنا وأحمد الزهراني.