باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

أبرز المواد
بالفيديو: «روبوت» يقود طابور الصباح في مدرسة سعودية

بالفيديو: «روبوت» يقود طابور الصباح في مدرسة سعودية

أبرز المواد
الطفلة وصايف تناشد الجهات المعنية التوجيه بعلاجها

الطفلة وصايف تناشد الجهات المعنية التوجيه بعلاجها

أبرز المواد
«المخترق» الروسي يظهر في اليمن

«المخترق» الروسي يظهر في اليمن

أبرز المواد

واشنطن تتهم موسكو بقرصنة بنى تحتية حساسة

واشنطن تتهم موسكو بقرصنة بنى تحتية حساسة
http://almnatiq.net/?p=553006
المناطق_وكالات

اتهمت واشنطن للمرة الأولى الحكومة الروسية بشكل مباشر بالوقوف وراء #هجمات_إلكترونية أتاحت الوصول إلى أنظمة التحكم ببعض البنى التحتية فائقة الحساسية في الولايات المتحدة مثل محطات الطاقة النووية وتوزيع المياه.

وأفاد تقرير فني أعده خبراء في مجال الأمن الإلكتروني في وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس بأنه “منذ أذار/مارس 2016 على الأقل، استهدفت جهات في مجال المعلوماتية (تابعة) للحكومة الروسية، وكالات حكومية والعديد من قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، بما فيها الطاقة والمرافق النووية والتجارية والمياه والطيران ومرافق حساسة في مجال الصناعة”.

وتزامن هذا الاتهام الأميركي لـ #روسيا مع إعلان إدارة #ترمب مجموعة عقوبات ضد أفراد وكيانات روسية ردا على #تدخل_موسكو_في_الانتخابات_الأميركية عام 2016 والعديد من الهجمات الإلكترونية.

في المجموع، استهدفت تلك العقوبات 19 فردا بينهم رجل الأعمال يفغيني بريغوجين القريب من الكرملين، فضلا عن خمسة كيانات بينها جهاز الاستخبارات الداخلية وأجهزة سرية تابعة للجيش الروسي.

وسارعت موسكو التي لطالما نفت أي تدخل، إلى الرد بلسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي توعد بـ”تدابير انتقامية”.

روابط ذات صلة

حريق بغرف عمالة بمكة دون إصابات

حريق بغرف عمالة بمكة دون إصابات
عقوبات أوروبية ضد إيران لإبقاء واشنطن بالاتفاق النووي

عقوبات أوروبية ضد إيران لإبقاء واشنطن بالاتفاق النووي
المغرب.. إيقاف برنامج إذاعي ربط بين السرطان والدعارة

المغرب.. إيقاف برنامج إذاعي ربط بين السرطان والدعارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*