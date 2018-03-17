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“الثقافة والإعلام” تُلزم “واس” بدفع 1000 ريال لصحفي بسبب هذا الخطأ!

“الثقافة والإعلام” تُلزم “واس” بدفع 1000 ريال لصحفي بسبب هذا الخطأ!
http://almnatiq.net/?p=553007
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ألزمت وزارة الثقافة والإعلام وكالة الأنباء السعودية (واس)، بتعويض مادي، لمحرر صحفي في قضية مرفوعة ضدها ويعود تاريخ القضية إلى العام الماضي حيث اكتشف الصحفي عائض الحارثي أن (واس) نشرت تقريرًا صحفيًا خاصا به (سبق نشره في صحيفته) دون الإشارة لاسمه أو صحيفته.
وفي التفاصيل قال الصحفي عائض نشرت في عام 2014 تقريرًا صحفيًا عن العنب الطائفي، واكتشفت خلال بحثي عن موادي أن (واس) أعادت نشر التقرير في 2016 ، حرفيا دون الإشارة لي أو لصحيفتي، فرفعت دعوى ضدها العام الماضي.
وأوضح أن المادة تناقلتها جميع الصحف نقلا عن (واس)، فضاع حقه الأدبي في المادة، وأضاف جاء قرار الإدارة العامة لحقوق المؤلف: متمثل في إيقاع عقوبة الإنذار للحق العام بحق المدعى عليها وكالة الأنباء السعودية (واس)، لنشرها تقريرًا دون الإشارة إلى مصدر النقل، وإلزامها بإزالة التقرير المعنون بـ (العنب الطائفي 80 ألف شجرة عنب تدخل مرحلة تقليم العناقيد) من موقعها الإلكتروني، بحسب “عكاظ”.
كما ألزمتها أيضًا بدفع مبلغ 1000 ریال كتعويض للحق الخاص للمدعي عائض بن عمران الحارثي.

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