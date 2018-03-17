باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

أبرز المواد
بالفيديو: «روبوت» يقود طابور الصباح في مدرسة سعودية

بالفيديو: «روبوت» يقود طابور الصباح في مدرسة سعودية

أبرز المواد
الطفلة وصايف تناشد الجهات المعنية التوجيه بعلاجها

الطفلة وصايف تناشد الجهات المعنية التوجيه بعلاجها

أبرز المواد
«المخترق» الروسي يظهر في اليمن

«المخترق» الروسي يظهر في اليمن

أبرز المواد

المغرب.. إيقاف برنامج إذاعي ربط بين السرطان والدعارة

المغرب.. إيقاف برنامج إذاعي ربط بين السرطان والدعارة
http://almnatiq.net/?p=553014
المناطق_متابعات

قررت السلطات المغربية، الجمعة، #توقيف_برنامج_إذاعي_ديني لمدة أسبوعين، بسبب ما تضمنته إحدى حلقاته من “#إهانة_لكرامة_المرأة، وإخلالا بالالتزامات القانونية والتنظيمية”، وذلك بعد ما ربط ضيفه الرئيسي بين#تفشي_سرطان_الرحم بـ #الدعارة والخيانة الزوجية.

ويتعلق الأمر بحلقة يوم 19 يناير الماضي من برنامج “دين ودنيا” الذي يبثّ كل يوم جمعة على إذاعة “شذى إف آم”، عندما أجاب ضيف البرنامج الذي قدّم نفسه على أنه “شيخ وداعية”، على سؤال من أحد المستمعين بخصوص الحكمة من العدة عند المرأة الأرملة والمطلقة قائلا إن “أكثر النساء عرضة لسرطان الرحم هن النساء اللواتي يتعاطين الدعارة و #الخيانة_الزوجية”.

واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في بيان له أن الجواب المذكور “لا يستجيب للمنظومة القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المتعلقة بكرامة المرأة، وللضوابط المتعلقة بعدم وصم المرضى والتي قد تؤدي إلى عزوف النساء عن الكشف المبكر عن هذا المرض وما قد يشكل ذلك من خطر على صحتهن وحياتهن”.

وأضاف المجلس أن المفتي “لم يستند في جوابه إلى أي معلومات علمية دقيقة أو معطيات صحية مؤكدة “.

روابط ذات صلة

حريق بغرف عمالة بمكة دون إصابات

حريق بغرف عمالة بمكة دون إصابات
عقوبات أوروبية ضد إيران لإبقاء واشنطن بالاتفاق النووي

عقوبات أوروبية ضد إيران لإبقاء واشنطن بالاتفاق النووي
واشنطن تتهم موسكو بقرصنة بنى تحتية حساسة

واشنطن تتهم موسكو بقرصنة بنى تحتية حساسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*