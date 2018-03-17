المغرب.. إيقاف برنامج إذاعي ربط بين السرطان والدعارة

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قررت السلطات المغربية، الجمعة، #توقيف_برنامج_إذاعي_ديني لمدة أسبوعين، بسبب ما تضمنته إحدى حلقاته من “#إهانة_لكرامة_المرأة، وإخلالا بالالتزامات القانونية والتنظيمية”، وذلك بعد ما ربط ضيفه الرئيسي بين#تفشي_سرطان_الرحم بـ #الدعارة والخيانة الزوجية.

ويتعلق الأمر بحلقة يوم 19 يناير الماضي من برنامج “دين ودنيا” الذي يبثّ كل يوم جمعة على إذاعة “شذى إف آم”، عندما أجاب ضيف البرنامج الذي قدّم نفسه على أنه “شيخ وداعية”، على سؤال من أحد المستمعين بخصوص الحكمة من العدة عند المرأة الأرملة والمطلقة قائلا إن “أكثر النساء عرضة لسرطان الرحم هن النساء اللواتي يتعاطين الدعارة و #الخيانة_الزوجية”.

واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في بيان له أن الجواب المذكور “لا يستجيب للمنظومة القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المتعلقة بكرامة المرأة، وللضوابط المتعلقة بعدم وصم المرضى والتي قد تؤدي إلى عزوف النساء عن الكشف المبكر عن هذا المرض وما قد يشكل ذلك من خطر على صحتهن وحياتهن”.

وأضاف المجلس أن المفتي “لم يستند في جوابه إلى أي معلومات علمية دقيقة أو معطيات صحية مؤكدة “.