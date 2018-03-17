حريق بغرف عمالة بمكة دون إصابات

المناطق_عادل الزهراني

وقع حادث حريق في مجموعة بركسات بحي أم الجود وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في عدد (٥) غرف مبنية بالهانقر والصاج على مساحة تقدر ابعادها ب (٣٠*٣٠)م تستخدم كسكن لعمال إحدى الشركات الخاصة تمت السيطرة على الحادث واخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق في الإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.