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حريق بغرف عمالة بمكة دون إصابات

حريق بغرف عمالة بمكة دون إصابات
http://almnatiq.net/?p=553022
المناطق_عادل الزهراني

وقع حادث حريق في مجموعة بركسات بحي أم الجود وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في عدد (٥) غرف مبنية بالهانقر والصاج على مساحة تقدر ابعادها ب (٣٠*٣٠)م تستخدم كسكن لعمال إحدى الشركات الخاصة تمت السيطرة على الحادث واخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق في الإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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