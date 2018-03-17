العراق: نشكر تركي آل الشيخ لجهوده في رفع الحظر

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وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود الشكر إلى معالي رئيس مجلس أدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على جهوده الكبيرة والمثمرة لرفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية.

وأعرب مسعود في تصريح له ، عن سعادته بقرار رفع الحظر موجها الشكر للهيئة العامة للرياضة السعودية على مساهمتها الفعالة في رفع الحظر من خلال التواصل بين آل الشيخ والفيفا.

وقال : نبارك لكل الشعب العراقي برفع الحظر عن ملاعب الكرة العراقية و باسمي ونيابة عن أسرة كرة القدم العراقية ، نشكر تركي آل الشيخ لجهوده القيمة في رفع الحظر خاصة بإقامة المباراة الودية بين منتخبنا الوطني ونظيره السعودي الشقيق في البصرة” مؤكداً أنه كان لهذه المباراة أصداء واسعة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم في الاقتناع برفع الحظر.

كما وجه مسعود الشكر لكل من رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة و رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي بالفيفا هاني أبو ريدة ورئيس الأتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت لدورهم البارز أيضا في رفع الحظر.

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) قد قرر خلال اجتماعاته مساء أمس الجمعة بالعاصمة الكولومبية بوجوتا ، رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية في ثلاثة مدن هي أربيل والبصرة وكربلاء ليتاح لها استضافة المباريات الدولية الرسمية فيما لم يوافق بعد على طلب السلطات العراقية باستضافة المباريات الرسمية في العاصمة بغداد.