نائب إيراني: روحاني يريد إلغاء الحرس والتخلي عن الأسد

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كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، عن وجود خلافات حادة بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والحرس الثوري الإيراني.

ونشر الموقع الرسمي للنائب قدوسي مقطع فيديو له يقول فيه إن روحاني رفض دفع رواتب قوات الحرس وأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري بعث برسالة إلى روحاني طالب من خلالها مناقشة ميزانية الحرس، وكان رد الرئيس صادماً، حيث قال إن ميزانية القوات المسلحة يجب أن يتم تفصيلها عن التبذير الغريب للجماعات الثقافية والإعلامية التابعة، وأن جزءاً كبيراً من ميزانية القوات المسلحة، بدلاً من أن تصرف في الدفاع، يتم استخدامها لتخريب الحكومة، وهذا العمل قانونياً وشرعياً حرام.

وأكد قدوسي رفض روحاني تخصيص ميزانية لرواتب قوات الحرس الثوري قائلاً: روحاني يقول إنه لا يستطيع دفع رواتب لقوتين عسكريتين في البلاد.

وفي سياق متصل، كشف قدوسي عن خيبة أمل وزير الخارجية جواد ظريف من الملف السوري، وأنه يريد سحب يد إيران من هناك، قائلاً: ظريف يروج الآن لدعاية أن الذين لديهم دور في ملف المقاومة وندعمهم، لن تستفيد إيران منهم شيئاً، ويريد أن نخرج من سوريا والبحرين واليمن والعراق.