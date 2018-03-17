رفع «576» سيارة تالفة من شوارع الجموم

المناطق_الجموم

رفعت بلدية محافظة الجموم ما يقارب 576 سيارة تالفة من شوارع المحافظة وذلك بعد تفاعل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مع ملاحظات سكان محافظة الجموم بشأن هذه المركبات.

وقد ذكر الحساب الرسمي لأمارة منطقة مكة المكرمة وعبر صفحته بموقع “تويتر” عن تفاعل ⁧‫أمير مكة‬⁩ بالنيابة ⁧‫عبدالله بن بندر‬⁩ ‏مع ملاحظات سكان الجموم‬⁩ بوجود سيارات تالفة ‏في الأحياء وتعارض ذلك مع مبادرة الجموم ‏5 نجوم وتوجيه سموه بإزالة هذا التلوث البصري حيث قامت بلدية الجموم وعلى الفور بإزالة ورفع هذه المركبات.‬⁩

من جهته شكر أهالي محافظة الجموم سمو أمير مكة بالنيابة على تفاعله السريع مع ملاحظاتهم ومطالباتهم والتي من شأنها تظهر وتعكس المنظر الحضاري الذي يجب أن تكون عليه محافظة الجموم.