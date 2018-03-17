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أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي

أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي
http://almnatiq.net/?p=553052
المناطق_الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن موعد بدء التقديم ببرنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين في أرامكو السعودية ( للرجال والنساء) وهذا البرنامج مختار بعناية لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من السعوديين.

ويعتبر هذا البرنامج كأحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة، ففي كل عام تستقطب أرامكو السعودية المتميزين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من القسم العلمي لابتعاثهم للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي تحتاجها الشركة بعد استيفائهم لمتطلبات القبول.

وقالت أن التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة لعام 2018 هي: الهندسة الكهربائية– الهندسة الكيميائية
– الهندسة المدنية– الهندسة الميكانيكية– الهندسة البيئية– الكيمياء– مالية– نظم المعلومات الجغرافية– هندسة وعلوم المواد– إدارة الأمن– علوم الأرض (جيولوجيا)– علوم البحار– علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر– قانون جنائي
– علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)– هندسة البترول– هندسة البحار– هندسة البرمجيات– إدارة سلسلة التوريد
– هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية)– هندسة السلامة– هندسة النظم.

أما التخصصات المتاحة لخريجات الثانوية العامة لعام 2018 فهي : الكيمياء– الهندسة الكهربائية– الهندسة الكيميائية – الهندسة الميكانيكية– الهندسة المدنية– إدارة سلسلة التوريد– علوم الأرض (جيولوجيا)– علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر– علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)– علوم و هندسة المواد– مالية– محاسبة– هندسة اتصالات– هندسة البرمجيات– هندسة البترول– هندسة الجيوماتكس(المعلوماتية الجغرافية)– إدارة الموارد البشرية.

يبدأ التقديم الساعة 8:00 صباحاً يوم الأثنين بتاريخ 1439/07/16هـ الموافق 2018/04/02م وينتهي الساعة 3:00 مساء يوم الأحد بتاريخ 1439/07/22هـ الموافق 2018/04/08م.

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي :

http://www.saudiaramco.com/ar/home/careers/saudi-applicants/our-programs/high-school-and-diploma-graduates/CDPNE.html

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