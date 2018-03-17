المبعوث الأممي يطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 الخاص بسورية

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طالب المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 ، والوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا ودخول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضي والمصابين من المناطق المحاصرة .

وفِي إحاطة لمجلس الأمن قال دي ميستورا إن الأطراف التزمت بوقف إطلاق النار في دوما خلال هذا الأسبوع وبما يعني إمكانية خلق الظروف الملائمة لتطبيق قرار مجلس الأمن.

وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة لبذل المساعي للتوصل إلى المزيد من الاتفاقات لخفض العنف وبما يسمح بتطبيق القرار في سائر أنحاء الغوطة الشرقية، وأشار المبعوث الدولي في أحاطته إلى تقارير أفادت باستخدام غاز الكلورين كسلاح في الصراع ، وأعرب عن القلق للأوضاع الإنسانية لنحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في المناطق المحاصرة, محذرًا من تطور الأوضاع على الأرض .