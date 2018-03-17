باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

أبرز المواد
الطفلة وصايف تناشد الجهات المعنية التوجيه بعلاجها

الطفلة وصايف تناشد الجهات المعنية التوجيه بعلاجها

أبرز المواد
شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

شاهد.. لحظة “محرجة” لسقوط وزير الخارجية الروسي أمام الجمهور

أبرز المواد
دراسة: العدس أقوى محارب لـ “ارتفاع ضغط الدم”

دراسة: العدس أقوى محارب لـ “ارتفاع ضغط الدم”

أبرز المواد

قلق أممي من وجود أسلحة “غير مشروعة” بيد حزب الله

قلق أممي من وجود أسلحة “غير مشروعة” بيد حزب الله
U.N. Secretary-General Antonio Guterres gives a speech, during a summit to address Palestinian UNWRA funding crisis, at the U.N. Food and Agriculture Organization (FAO) headquarters in Rome, Italy March 15, 2018. REUTERS/Remo Casilli
http://almnatiq.net/?p=553058
المناطق_وكالات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيريس، من أن حيازة ميليشيات #حزب_الله وجماعات أخرى لأسلحة خارج إطار الدولة يحد من قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها وسلطتها على كافة أراضيها، لا سيما أن حزب الله يعترف صراحة بأنه يحتفظ بقدراته العسكرية، وفق ما جاء في التقرير الدوري للأمين العام حول لبنان والذي ينشر كل ثلاثة أشهر ويستهدف بشكل خاص حزب الله المدعوم من #إيران.

ووزع التقرير على الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، الجمعة، في ضوء نقاش مقرر عقده الثلاثاء المقبل حول لبنان.

ومن المتوقع أن يحظى تقرير #الأمم_المتحدة بدعم وتأييد الولايات المتحدة التي أطلقت حملة دبلوماسية واسعة للحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وبعيداً عن حزب الله، نقل التقرير قلق الأمم المتحدة أيضاً من استمرار تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي في خرق للقرارات الدولية وانتهاك للسيادة اللبنانية.

روابط ذات صلة

المبعوث الأممي يطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 الخاص بسورية

المبعوث الأممي يطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 الخاص بسورية
رفع «576» سيارة تالفة من شوارع الجموم

رفع «576» سيارة تالفة من شوارع الجموم
أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي

أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*