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تحذيرات من تطبيقات إرهابية “مشفرة”

تحذيرات من تطبيقات إرهابية “مشفرة”
http://almnatiq.net/?p=553069
المناطق - وكالات

حذرت أستراليا، السبت، دول جنوب شرق آسيا، ودعتها إلى الرد بشكل “موحد” على تطبيقات بريد إلكتروني مشفرة تستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية.

وقال وزير الداخلية الأسترالي، بيتر دوتون، إن استخدام “الشبكة الإلكترونية السوداء” من جانب المتطرفين وغيرهم من المجرمين يتزايد بإطراد.

وكان الوزير يتحدث في افتتاح قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سيدني، تستمر يومين.

ومن المتوقع أن يتم للمرة الأولى إقرار مذكرة لتنسيق المعلومات الخاصة بالأمن المعلوماتي وموارد الشرطة في أنحاء المنطقة.

وتساعد كانبيرا دول جنوب شرق آسيا في جهودها الرامية إلى الحد من تمويل الإرهاب ومواجهة التطرف العنيف.

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