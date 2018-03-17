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عشرات تجمعوا للخروج من الغوطة .. فقتلتهم غارات النظام وروسيا

عشرات تجمعوا للخروج من الغوطة .. فقتلتهم غارات النظام وروسيا
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المناطق - وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن ضربات جوية على مدينة زملكا في منطقة الغوطة الشرقية قتلت 30 شخصا على الأقل تجمعوا للخروج.

ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كان الطيران تابع للنظام السوري أو للطيران الروسي نفذ هذه الغارات.

ومنذ 18 فبراير الماضي، تسيطر قوات النظام على 70 بالمئة من الغوطة، التي تحاصرها منذ 5 سنوات تقريبا، وفصلتها إلى 3 جيوب.

وتستهدف قوات النظام السوري الغوطة الشرقية بهجوم عنيف، يهدف إلى استعادة آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة.

وكان الجيش الروسي قال إن أكثر من 11 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية المحاصرة خارج العاصمة دمشق، في الساعات القليلة الماضية.

 

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