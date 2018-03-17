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طلائع الجيش اليمني تصل إلى قمة جبل الظهر بمديرية الملاجم

طلائع الجيش اليمني تصل إلى قمة جبل الظهر بمديرية الملاجم
http://almnatiq.net/?p=553081
المناطق - وكالات

حقق قوات الشرعية اليمنية اليوم السبت تقدماً في جبهة البيضاء، وسط معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين.

ووصلت طلائع الجيش اليمني اليوم إلى قمة جبل الظهر بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

كما تدور معارك عنيفة يقودها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة ناطع، مع الزحف من كل الاتجاهات لتطهير ما تبقى من جبال #ناطع من ميليشيات الحوثي.

ووفقا لـ”العربية”، شن طيران التحالف 3 غارات على مركبات وتعزيزات عسكرية ومواقع للميليشيات الحوثية في كلٍ من مفرق وعاله، وراس الحديدة بجبل الظهر، وفي جبل القرحاء.

في سياق آخر، رفضت قيادة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وساطة يقودها مسؤول حوثي يدعى عبدالقادر دباش السيد، وهو من أبناء مديرية ناطع.

وعرض الوسيط الحوثي إيقاف القتال في ما تبقى من ناطع، مع التزامه بانسحاب الحوثيين إلى منطقة فضحة على أن لا يتقدم الجيش والمقاومة باتجاه فضحة.

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